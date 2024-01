Anyuan Coal Industry Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Anyuan Coal Industry zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie derzeit bei 3,02 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,03 CNH, was einem Abstand von +0,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,07 CNH, was einer Differenz von -1,3 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Anyuan Coal Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,61 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche jedoch um 6,22 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -5,61 Prozent für die Anyuan Coal Industry entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Energie"-Sektors von 6,22 Prozent liegt die Aktie 5,61 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für die Anyuan Coal Industry. Allerdings wurden auch einige neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene, obwohl auch 5 Schlecht-Signale gefunden wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Anyuan Coal Industry liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.