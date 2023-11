Anyuan Coal Industry Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Anyuan Coal Industry diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Anyuan Coal Industry beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Anyuan Coal Industry liegt bei 18,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,89, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs von Anyuan Coal Industry mit 3,13 CNH aktuell +3,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,64 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,76 Prozent erzielt, was 17,24 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,48 Prozent, wobei Anyuan Coal Industry aktuell 17,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.