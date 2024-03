Anyuan Coal Industry Aktie: Chancenlos!

In den letzten vier Wochen konnte bei Anyuan Coal Industry eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen. Insgesamt erhält Anyuan Coal Industry daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für Anyuan Coal Industry zeigt eine Ausprägung von 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Anyuan Coal Industry in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,84 Prozent erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" für Anyuan Coal Industry.

Insgesamt erhält Anyuan Coal Industry aufgrund der genannten Kriterien ein Gesamtrating von "Schlecht".