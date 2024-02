Anyang Iron, Steel Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Anyang Iron & Steel beträgt das aktuelle KGV 7. Im Branchenvergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Anyang Iron & Steel damit weder unter- noch überbewertet. Die Redaktion stuft die Aktie daher neutral ein.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Anyang Iron & Steel eine Performance von -23,04 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -24,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,61 Prozent für Anyang Iron & Steel im Branchenvergleich. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -24,65 Prozent. Anyang Iron & Steel übertraf diesen Durchschnittswert um 1,61 Prozent. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Anyang Iron & Steel eingestellt waren. Es gab zehn Tage lang keine negative Diskussion und an vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Anyang Iron & Steel daher eine gute Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, was zu einer schlechten Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Anyang Iron & Steel von der Redaktion ein gutes Rating für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als schlecht bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Anyang Iron & Steel-Aktie daher ein schlechtes Rating.