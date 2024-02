Anyang Iron, Steel Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Anyang Iron & Steel in sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Aktivität in den sozialen Medien zeigt, dass Anyang Iron & Steel weniger im Fokus der Anleger steht und auch die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Ein weiteres Signal, das bei der Analyse berücksichtigt wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI der Anyang Iron & Steel liegt bei 20, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 64,66 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau, was insgesamt zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Anyang Iron & Steel ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,96 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Anyang Iron & Steel bei 1,79 CNH um -15,57 Prozent vom GD200 (2,12 CNH) entfernt ist, was ein negatives Signal darstellt. Ebenso liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 2,04 CNH, was einen Abstand von -12,25 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs der Anyang Iron & Steel als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.