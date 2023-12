Anyang Iron, Steel Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Anyang Iron & Steel lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Anyang Iron & Steel in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anyang Iron & Steel-Aktie beträgt aktuell 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 43,66, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Anyang Iron & Steel.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anyang Iron & Steel mit 7,96 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird somit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse ergibt der vergleichende Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und den aktuellen Kurs eine Abweichung von +3,7 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +0,9 Prozent eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Anyang Iron & Steel für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.