Anyang Iron, Steel Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Anyang Iron & Steel wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft wird. Darüber hinaus hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 8 negative Signale gefunden, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse genau und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Anyang Iron & Steel in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Anyang Iron & Steel bekommt dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Anyang Iron & Steel investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,07 Prozentpunkten erzielen. Das Unternehmen schüttet also niedrigere Dividenden aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anyang Iron & Steel-Aktie hat einen Wert von 78 und wird daher als überkauft eingestuft. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 69,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Anyang Iron & Steel.