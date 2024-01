Anxin Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von J-yuan liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -25,86 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,85 Prozent erzielte, liegt J-yuan mit 29,71 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über J-yuan in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zusätzlich wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt konnten auch fünf Handelssignale ermittelt werden, davon waren jedoch 5 negative und 0 positive Signale. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von J-yuan in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnittskurs der J-yuan-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,5 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,78 CNH, was einem Unterschied von -20,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (3,16 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,03 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die J-yuan-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für J-yuan liegt bei 58,62, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73 und wird als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Gesamteinstufung als "Schlecht" vergeben.