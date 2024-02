Anxin Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über J-yuan in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann ein Indiz dafür sein, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über J-yuan in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber J-yuan eingestellt waren. Es gab an fünf Tagen hauptsächlich negative Diskussionen und an neun Tagen eher neutrale. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält J-yuan von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht erhält die J-yuan-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschieds von 18,1 Prozent zum Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die J-yuan-Aktie zeigt einen Wert von 39 auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 50 vergeben. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für J-yuan.