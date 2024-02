Anxin Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von J-yuan verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,39 Prozent, was 26,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Kapitalmärkte beträgt -8,17 Prozent, und J-yuan liegt aktuell 23,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von J-yuan mit 2,59 CNH derzeit -10,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -23,37 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die J-yuan-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von J-yuan als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 68,42, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage ist bei 54,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.