Anxian Yuan China Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Aktie von Anxian Yuan China wird derzeit auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit 3,74 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (25,05) ist dies eine Unterbewertung um 85 Prozent. Gemäß der fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anxian Yuan China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 0,17 HKD. Dies ist nahezu gleichbleibend im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,172 HKD) mit einem Unterschied von +1,18 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,16 HKD, was einer Steigerung des letzten Schlusskurses um +7,5 Prozent entspricht. Hierdurch erhält die Aktie auf kurzfristiger Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen im Internet können sich auf die Stimmung und Wahrnehmung von Aktien auswirken. In Bezug auf Anxian Yuan China zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine weitgehend unveränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Anxian Yuan China weist einen Wert von 21,43 auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.