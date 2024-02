Der Anwalt und Schlagzeuger, der Elon Musks 55,8 Milliarden Dollar Vergütungspaket zu Fall brachte

Ex-Unternehmensanwalt erreicht Kippen des Gehaltspakets für Tesla-Chef: Ein juristischer Schachzug mit Nachhall.

Der Fall, der zum Aussetzen des Millionen-Gehalts von Tesla-CEO Elon Musk führte, wurde von einem ehemaligen Unternehmensverteidiger verhandelt. Dieser Anwalt hat jahrzehntelang für große Unternehmen wie Goldman Sachs und 21st Century Fox gearbeitet.

Der Fall, der am Dienstag vor dem Delaware Court of Chancery entschieden wurde, wurde erstmals vor mehr als fünf Jahren von einem Tesla-Aktionär eingereicht. In der Klage von 2018 wurde behauptet, dass der Tesla-Chef den Genehmigungsprozess kontrollierte und der Verwaltungsrat Anleger einlud, die später zustimmten.

Musk hat erklärt, dass er die Bedingungen seines Gehaltsplans nicht diktiert hat. Die Richterin im Fall, Kanzlerin Kathaleen McCormick, stellte fest, dass der Prozess zur Genehmigung von Musks Vergütung "zutiefst fehlerhaft" war, und stimmte dieser Woche der Aufhebung des Gehaltspakets des CEOs zu, das maximal 55,8 Milliarden US-Dollar betrug.

"Das wäre, als ob es nie passiert wäre", sagte Greg Varallo, Hauptanwalt des einzigen aktieninhabenden Klägers Richard Tornetta, in Bezug auf die Entscheidung des Verwaltungsrats, das Paket zu vergeben. Varallo und sein Team besiegten ein Team von Anwälten unter der Führung der renommierten New Yorker Kanzlei Cravath, Swaine & Moore und ihrem ehemaligen Vorsitzenden Evan Chesler.

Die ursprüngliche Klage wurde von Anwälten der Kanzlei Friedman Oster & Tejtel und Andrews & Springer aus Delaware eingereicht, die Tornetta auch in einer getrennten Klage, die 2019 begann, vertreten. Diese Klage, die noch läuft, richtet sich gegen den Verkauf von Pandora Media an Sirius XM.

Friedman Oster & Tejtel hat seinen Hauptsitz zwar in New York, ist aber auf Fälle von Unternehmensfehlverhalten in Delaware spezialisiert, sagte Principal David Tejtel. Tornettas Anwälte bei Andrews & Springer reagierten nicht auf Bitten um Kommentare. Varallo, 64, und mehrere andere Anwälte bei Bernstein, Litowitz, Berger & Grossmann stießen 2021 zum Rechtsstreit hinzu.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Tornetta gerade einen Antrag der Teslaverwaltung darauf überstanden, die Klage abzuweisen, was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass der Fall vor Gericht gehen würde. Tejtel sagte, dasursprüngliche Rechtsanwaltsteam habe erkannt, dass es ein riesiges Unterfangen werden würde. "

Es ergab Sinn, Verstärkung zu holen", sagte er über die Entscheidung, Varallo an Bord zu nehmen. Der Prozess begann 2022. Varallo, ein ehemaliger Unternehmensverteidiger, der gemäß seiner biografischen Angaben auf der Webseite seiner Kanzlei hunderte komplexe Unternehmensstreitigkeiten in den USA, unter anderem in Delaware, geprüft hat, vertrat Goldman Sachs in einem Rechtsstreit um seine Vergütungsstruktur und war Hauptanwalt für News Corp und 21st Century Fox in Aktionärsstreitigkeiten, heißt es in der Biografie.

News Corp ist die Muttergesellschaft von Dow Jones, dem Herausgeber des Wall Street Journal. 2019 traf Varallo - ein selbstbeschriebenes "Blue Collar Kid" aus Philadelphia - nach einer dreißigjährigen Karriere in der Unternehmensverteidigung bei der renommierten Firma Richards, Layton & Finger eine ungewöhnliche Entscheidung: im Dienste der Kläger zu arbeiten.

"Das war eine Gelegenheit, auf sehr unternehmerischer Weise etwas ganz Neues zu tun und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich kannte, aber in einem Bereich, der von mir einige neue Lernprozesse erforderte", sagte er in einem Podcast-Interview aus dem Jahr 2021. In dem Interview sagte Varallo, dass ihn der anfängliche herzliche Empfang seiner neuen Kollegen überrascht habe.

"Ich glaube, als Verteidigungsanwalt ist der Blickwinkel auf die Klägeranwaltschaft zu sehr beschränkt, zu eng gesteckt", sagte er in dem Interview. "Als ich wechselte, war ich wirklich ermutigt von der Aufnahme." In seiner Freizeit genießt Varallo nach eigenen Angaben die Gänse- und Entenjagd - "Ich bin nicht der einzige Anwalt in Delaware, der diese Leidenschaft hat" - und spielt Poker.

"Wir verhandeln in einer Welt, in der wir unvollkommene Informationen haben, und Sie spielen Wettbewerbspoker in einer Welt, in der Sie unvollkommene Informationen haben", sagte er. "Es gibt unserer Meinung nach einige Überschneidungen zwischen den beiden." Tornetta, der nicht auf Anfragen für Kommentare reagierte, arbeitete laut öffentlicher Aufzeichnungen und einer archivierten Version seiner Linked-In-Seite früher für ein Unternehmen, das Aftermarket-Audio-Zubehör für Autos und andere Automobilunternehmen herstellte.

Mitte der 2000er Jahre war Tornetta Schlagzeuger in einer Heavy-Metal-Band namens Dawn of Correction, die sich als "lauter, aggressiver Rock and Roll mit einer Basis aus alten Metal-Wurzeln" beschrieb. Tejtel lobte Tornettas Mut, sich trotz negativer Online-Äußerungen über den Fall nicht zurückzuziehen.

"Es erforderte eine Menge Mut, vorzutreten und im Spiel zu bleiben", sagte Tejtel. John Jasnoch, Partner der Kanzlei Scott+Scott, sagte, es sei bei Aktionärsverweigerungsklagen nicht ungewöhnlich, dass die Kanzlei des Klägers einen Aktionär suche, der bereit ist, als leitender Kläger zu fungieren. Solche Kläger spielten nicht immer eine große Rolle in dem Fall, könnten aber eine Entschädigung erhalten, wenn der Fall erfolgreich ist.

In diesen Fällen "steht der Kläger im Namen des Unternehmens", sagte Jasnoch, und verklagt seinen Vorstand oder seine Führungskräfte wegen Handlungen, die dem Unternehmen schaden. Wenn die Klage erfolgreich ist, gehen die finanziellen Vorteile an das Unternehmen, während der Kläger in der Regel eine geringe Belohnung erhält.

Anwälte haben die Möglichkeit, einen viel größeren Anteil zu erhalten, sagte Renee Zaytsev, Partnerin der Kanzlei Boies Schiller Flexner. In Delaware hat das Gericht das letzte Wort über die Gebühren, die Anwälte erhalten.

Die Gebühren sind in der Regel ein Prozentsatz des Vorteils, den das Unternehmen erhält, und sind abhängig von dem Zeitpunkt, zu dem der Fall beigelegt wird, sagte Zaytsev. In dem Fall Musk hat die Richterin beide Seiten angewiesen, sich zu treffen und sich auf die Gerichtskosten und die Frage zu einigen, wer sie bezahlt, sowie auf die genaue Formulierung eines endgültigen Gerichtsbeschlusses in dem Fall, sagte Varallo.

Der Verwaltungsrat von Tesla hätte dann 30 Tage Zeit, um gegen einen solchen Beschluss Berufung einzulegen, sobald dieser erlassen ist, sagte er. Der nicht-jury-Prozess, der fünf Tage dauerte, sah mehrere aktuelle und ehemalige Mitglieder des Tesla-Verwaltungsrates auf der Zeugenbank und umfasste mehr als 1.700 Exponate, darunter E-Mails und interne Dokumente des Autobauers.

Varallo stimmte am Ende des Prozesses einem Zeugen zu, dass es eine anstrengende Woche gewesen sei. "Die Tage verschwimmen miteinander, und das gilt auch für die Nächte", sagte er.

