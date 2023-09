Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA: Siemens Energy- und Palantir-Aktie im Rampenlicht

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

die Spannung unter den Anlegern steigt, da die bevorstehende Handelswoche von besonderem Interesse ist. Insbesondere der Donnerstag rückt in den Vordergrund, denn an diesem Tag werden neue Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus den USA erwartet. Die aktuellen Marktschätzungen belaufen sich auf 235.000 Anträge. Sollte die endgültige Zahl jedoch unter diesen Schätzungen liegen, würde dies als positives Signal für die Märkte gewertet werden. Ebenso bleibt abzuwarten, ob der DAX in der Lage sein wird, seine Freitagsverluste auszugleichen oder ob diese sich weiter vergrößern.

In Bezug auf unsere Leserschaft bei Finanztrends zeigte sich ein überdurchschnittliches Interesse an der Siemens Energy-Aktie letzte Woche bemerkbar. Unser Redakteur Stefan Salomon hat berichtet, dass aktuell Kaufkurse seitens...