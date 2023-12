Antong Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten Wochen konnte eine vermehrte positive Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für die Aktie von Antong beobachtet werden. Dies spiegelte sich auch im Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer wider, das in den grünen Bereich zeigte. Die Redaktion bewertete die Aktie daher positiv mit einem "Gut"-Rating. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen über Antong weniger Aktivität als üblich zu verzeichnen war, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führte und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhielt die Aktie jedoch immer noch ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen eingestellt und in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Antong diskutiert. Auch hier ergab sich eine "Gut"-Bewertung durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde zur Analyse herangezogen, um festzustellen, ob die Antong-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,76 ebenfalls neutral einzustufen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Antong.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Antong-Aktie ergab sich, dass der letzte Schlusskurs von 2,59 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2,92 CNH) lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab sich hingegen ein Wert nahe dem Schlusskurs und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wurde die Antong-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.