Antong Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse von Aktien verwendet verschiedene Indikatoren, um Trends zu identifizieren. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt für die Antong-Aktie. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,97 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,67 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,1 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Antong-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt sich für Antong auf Basis des gleitenden Durchschnitts ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass die Rendite von Antong um 29,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Marine"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 2,61 Prozent, wobei Antong um 32,48 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für Antong in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz (Diskussionsintensität) der Antong-Aktie über einen längeren Zeitraum zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz und eine positive Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Antong ergibt sich ein "Neutral"-Rating sowohl für den 7- als auch den 25-Tage-RSI, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Antong-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.