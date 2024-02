Anton Oilfieldrvices Aktie: Wann tut sich was?

Der Aktienkurs von Anton Oilfield Services -Hong Kong hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 15,49 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,48 Prozent, wobei Anton Oilfield Services -Hong Kong mit 22,97 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser hervorragenden Entwicklung im vergangenen Jahr wurde die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anton Oilfield Services -Hong Kong bei 0,54 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,41 HKD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -24,07 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,42 HKD, was einer Distanz von -2,38 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Anton Oilfield Services -Hong Kong in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Anton Oilfield Services -Hong Kong, was zu einer negativen Differenz von -8,32 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.