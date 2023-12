Anton Oilfieldrvices Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Anton Oilfield Services -Hong Kong wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Anton Oilfield Services -Hong Kong derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,43 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,41 HKD) um -4,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,43 HKD, was einer Abweichung von -4,65 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Anton Oilfield Services -Hong Kong führt zu einer Einstufung als "schlecht" mit einem Wert von 75. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 65,22 eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Anton Oilfield Services -Hong Kong mit einem Wert von 3,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche Branchen-KGV beträgt 11, was einem aktuellen Abstand von 69 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "gut".