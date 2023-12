Anton Oilfieldrvices Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Anton Oilfield Services -Hong Kong liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 65, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Anton Oilfield Services -Hong Kong derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,43 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,405 HKD) um -5,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,43 HKD zeigt eine Abweichung von -5,81 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Befunde zu Anton Oilfield Services -Hong Kong in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent und liegt damit 9,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen, 9,07). Daher erhält die Dividendenpolitik der Anton Oilfield Services -Hong Kong-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

