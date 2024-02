Anton Oilfield Services Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anton Oilfield Services -Hong Kong liegt derzeit bei 3,63, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 13 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Energie Ausrüstung und Dienstleistungen") von 8,32 %. Aufgrund dieser Differenz erhält Anton Oilfield Services -Hong Kong eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Anton Oilfield Services -Hong Kong liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,94 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Sowohl die Diskussionen als auch die Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Auf dieser Basis erhält Anton Oilfield Services -Hong Kong eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.