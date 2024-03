ABB Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Abb-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Abb-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 25,57 an, dass die Abb-Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Abb wurde in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Abb daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Abb-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,45 insgesamt 65 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 66,37 beträgt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche zeigt sich, dass Abb in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +48,42 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Abb sogar um 47,95 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Abb-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.