Antofagasta Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Antofagasta-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 8 Analystenbewertungen 2 "Gut"-Einstufungen, 6 "Neutral"-Einstufungen und keine "Schlecht"-Einstufungen erhalten. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Kurzfristig gesehen gab es innerhalb eines Monats 1 "Gut"-Einstufung, 1 "Neutral"-Einstufung und keine "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer letzten Bewertung von "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 1471,43 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -12,39 Prozent fallen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die Antofagasta-Aktie von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an positiven Kommentaren über Antofagasta in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hat sich ebenfalls verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt an, dass über Antofagasta in etwa normaler Umfang diskutiert wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Antofagasta-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 14,4 Prozent erzielt, was 30,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -15,74 Prozent, und Antofagasta liegt aktuell 30,14 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Antofagasta-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage ist das Wertpapier jedoch überverkauft, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Antofagasta damit ein "Gut"-Rating.