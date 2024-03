Antofagasta Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Antofagasta ist derzeit negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten negative Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führte. Eine Analyse ergab 2 negative und 1 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer Gesamtempfehlung "Schlecht" führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger hat sich im vergangenen Monat verschlechtert, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Von 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 2 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die durchschnittlichen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um -18,93 Prozent fallen könnte, was zu einer Gesamtempfehlung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Antofagasta-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, während sie auf längere Sicht neutral ist. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung "Gut" für diesen Punkt der Analyse.