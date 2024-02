Antofagasta Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten zwölf Monaten haben sieben Analysten ihre Bewertungen zur Antofagasta-Aktie abgegeben. Zwei Bewertungen waren "Gut", fünf waren "Neutral" und keine war "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Antofagasta-Aktie. Die kurzfristige Bewertung basierend auf den Studien des vergangenen Monats ergibt hingegen ein "Gut"-Rating. Ein Analyst stuft die Aktie als gut ein, während keiner sie als neutral oder schlecht bewertet. Die durchschnittliche Prognose der Analysten für das Kursziel liegt bei 1520 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -9,47 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1679 GBP ergibt sich somit eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Antofagasta daher ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1487,15 GBP zum aktuellen Kurs (1679 GBP) bei +12,9 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 1618,73 GBP, was zu einer Abweichung von +3,72 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung für Antofagasta ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Antofagasta gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, konkret handelte es sich um 2 "Gut"-Signale bei 0 "Schlecht"-Signal. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments und insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität, gemessen anhand der Häufigkeit der Wortbeiträge, hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Antofagasta ein "Schlecht"-Wert.