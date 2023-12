Antler Gold Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Digital Health Acquisition Corp":

Die Aktie von Antler Gold hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,09 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,055 CAD, was einem Unterschied von -38,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 CAD liegt mit einem Schlusskurs von -8,33 Prozent unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Antler Gold-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Antler Gold-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Antler Gold-Aktie liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 60 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, die ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält die Aktie für diese Kategorie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

