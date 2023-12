Antisense Therapeutics Aktie: Was war das denn?

Das Anleger-Sentiment für Antisense Therapeutics war in den letzten zwei Wochen von negativen Diskussionen geprägt, wie aus den sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen überwogen jedoch positivere Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch wieder an positiven Themen interessiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Antisense Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Antisense Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,07 AUD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,056 AUD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Antisense Therapeutics somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.