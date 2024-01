Antisense Therapeutics Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten Wochen wurde bei Antisense Therapeutics eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzz beobachtet. Dies ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da in Bezug auf Antisense Therapeutics negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Antisense Therapeutics daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,058 AUD bei Antisense Therapeutics als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich um -3,33 Prozent vom GD200 (0,06 AUD) entfernt befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,06 AUD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt, da der Abstand -3,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Antisense Therapeutics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiterer Aspekt der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Antisense Therapeutics führt bei einem Niveau von 41,67 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,85 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Antisense Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt also zu einer "Neutral"-Einstufung.