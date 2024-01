Antipa Minerals Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Antipa Minerals liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird.

Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Antipa Minerals bewegt sich bei 47, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Antipa Minerals zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark und es gibt deutlich weniger Aktivität zu sehen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Antipa Minerals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Antipa Minerals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Antipa Minerals mittlerweile auf 0,02 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,017 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,02 AUD, somit ist die Aktie auch aus dieser Sicht "Schlecht". Damit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".