Antier Solutions: Stellar Metaverse Gaming-Entwicklung für Web 3.0

Nottingham, England (ots/PRNewswire) -Spielen ist Freiheit. Es ermöglicht den Nutzern, eine unendliche virtuelle Welt innerhalb eines begrenzten Raums zu erkunden, sie jederzeit zu betreten oder zu verlassen und globale Gemeinschaften aufzubauen. Das ist der unwiderstehliche Nervenkitzel des Web 2.0, der Spielbegeisterte auf dieselbe Plattform bringt.Stellen Sie sich nun die nächste Stufe vor, auf der sich die Spieler buchstäblich in die virtuelle Welt begeben, eindringliche Erfahrungen sammeln und Geld verdienen können.Das ist der Nervenkitzel des Web 3.0 und Metaverse-Entwicklungsunternehmen (https://www.antiersolutions.com/metaverse-development/). Antier Solutions steht an der Spitze der Verwirklichung solcher „unwirklichen" Produkte.Mit Metaverse Gaming steuert das Blockchain-Konglomerat die Unterhaltungsindustrie in Richtung Nachhaltigkeit und Relevanz in der nutzergesteuerten Ära des Web 3.0.Antiers Tätigkeit bei Aufbau von Blockchain-Anwendungen (https://www.antiersolutions.com/) ist ein bekanntes Fallbeispiel. Dazu gehören dezentrales Finanzwesen (DeFi), NFTs, DEXs, Tokenisierung von Vermögenswerten und kundenspezifische Blockchain für verschiedene Branchen.Die Blockchain-Entwicklungsunternehmen (https://www.antiersolutions.com/) hat seinen ersten PoC auf Ethereum im Jahr 2016 gebaut. Heute verfügt das Unternehmen über eine bewährte Expertise in mehr als 20 Blockchain-Netzwerken.Was macht das Metaverse Gaming so groß?Die Entwicklung von Spielen ist eine wettbewerbsintensive Branche, die sich an Millionen von Nutzern weltweit wendet.Dank der fortschreitenden Erreichbarkeit des Internets im Laufe der Jahre konnten die Spieler Spiele online spielen, ohne in eine komplexe Infrastruktur investieren und diese verwalten zu müssen.Antier Lösungen CEO, Vikram R Singh, (https://www.linkedin.com/in/vikramrsingh/) erklärt: „Was das Metaverse hier tut, ist eine immersive Erfahrung, in der der Spieler jetzt in die virtuelle Welt gehen kann, und die digitalen Vermögenswerte wie Waffen, Charakter-Superkräfte usw., um nur einige zu nennen, zu monetarisieren.„Blockchain ist für den Aufbau eines grenzenlosen Finanzmoduls für die Peer-to-Peer-Verarbeitung unerlässlich. Das ist ein wesentlicher Faktor, um eine große Beteiligung zu erreichenDas bedeutet, dass ein Metaverse-Entwicklungsunternehmen Fachwissen in den Bereichen Blockchain, Spiele und virtuelle Realität an Bord haben sollte. Antier ist genau der richtige Mann dafür.Antier: Die Gleichung der Metaverse-Spielentwicklung meisternAntier folgt einem gründlichen Prozess zur Entwicklung von Metaversen-Spielen. Er umfasst 3D-Modellierung, Texturierung von Designmodellen, Prototyping von Game-Engines, Rigging und Umgebungs-Setups und schließlich Scripting und Programmierung.Als Nächstes wird DeFi-Protokolle (https://www.antiersolutions.com/defi-decentralized-finance-development/) zur Ermöglichung von MetaFi integriert, welches Smart Contracting (Solidity), die Entwicklung von Blockchains der Schichten 1 und 2 und Tokenisierung umfasst.Während den meisten Unternehmen mindestens eine dieser Fähigkeiten fehlt, hat Antier die Metaverse-Gleichung gemeistert, indem es alle Elemente mit Finesse integriert hat.Ihr Metaversum-Spieleportfolio umfasst unter anderem Assassinen-Spiele, Abenteuer, Fantasy, Brettspiele und vieles mehr.Partnerschaften mit den besten SpieleentwicklernDie Teamstärke von Antier ist im letzten Jahr um 200% gestiegen. Dazu gehören neben Blockchain-Beratern auch Gaming-Künstler, 3D-Unity-Engine-Entwickler, Photon Voice Services-Berater, C#-Entwickler und mehr.Um mehr über ihre Metaverse-Spieleentwicklung (https://www.antiersolutions.com/defi-decentralized-finance-development/)-Fähigkeiten zu erfahren, besuchen Sie https://www.antiersolutions.com/Telegram https://t.me/antiersupport Facebook https://www.facebook.com/antiersolutions Linkedin https://www.linkedin.com/company/antiersolutions/Foto https://mma.prnewswire.com/media/1860196/Antier_Solutions.jpgLogo https://mma.prnewswire.com/media/1391440/Antier_Solutions_Logo.jpgPressekontakt:Devender Junas,Telefon: +91 987 83 62625,E-Mail: info@antiersolutions.comOriginal-Content von: Antier Solutions, übermittelt durch news aktuell