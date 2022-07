Antier Solutions: Bereitstellung leistungsfähiger Krypto-Börsenplattformen für globale Unternehmen

Nottingham, England (ots/PRNewswire) -Trotz Krypto-Winter zeigt der Markt eine zunehmende Akzeptanz. Das Wachstum des Kryptomarktes wurde vor allem von Risikokapitalgebern angekurbelt, die in Technologie investieren, sowie von anderen Unternehmern, die versuchen, kryptobasierte Plattformen zu starten, insbesondere Kryptowährungsbörsen, um Umsatzerlöse zu erzielen.Die Akzeptanz von Kryptowährungen nimmt weltweit deutlich zu und die Entwicklung von Software für Kryptowährungsbörsen (https://www.antiersolutions.com/cryptocurrency-exchange-Development-Company/) ist eine großartige Gelegenheit zur Monetarisierung. Der starke Wettbewerb führt jedoch dazu, dass Unternehmen mit einer unvergleichlichen Plattform, die die Aufmerksamkeit potenzieller Nutzer auf sich zieht, in den Markt eintreten müssen.Antier Solutions, eines der führenden Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie, hat es Unternehmen ermöglicht, den Markt mit leistungsstarken Krypto-Börsenplattformen zu erobern.Das Unternehmen verfügt über ein Team von mehr als 500 Blockchain- und Finanzexperten mit praktischer Erfahrung in der Entwicklung zentralisierter, hybrider und dezentraler Kryptobörsen-Software (https://www.antiersolutions.com/decentralized-Exchange-Development/).Das starke Portfolio von Antier umfasst die erfolgreiche Bereitstellung von über 30 Krypto-Börsenplattformen für Kunden auf 5 Kontinenten.Unternehmen aus allen Bereichen vertrauen Antier Solutions nicht nur bei der Entwicklung maßgeschneiderter Börsen, sondern auch bei der White-Label-Software für den Kryptohandel. Antiers CEO, Vikram R. Singh, erklärt: „Wir haben unsere Erfahrung, unser Wissen und unsere Zeit in die Entwicklung einer sicheren und vertrauenswürdigen Krypto-Börsenplattform mit vollständig anpassbarer Benutzeroberfläche (UI/UX), einer API für den sofortigen Zugang zu einem globalen Liquiditätsnetzwerk, einer leistungsstarken Matching-Engine und der Fähigkeit, bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten, investiert."„Unsere White-Label-Krypto-Handelsplattform (https://www.antiersolutions.com/cryptocurrency-exchange-development-company/) ist leicht skalierbar, wurde von echten Nutzern getestet und kann von jedem genutzt werden, der eine Krypto-Börse starten will, um die Markteinführung zu beschleunigen."Darüber hinaus ist Antier für seine erstklassigen Klon-Skriptlösungen für Kryptowährungen bekannt, die es Unternehmen ermöglichen, Börsen zu starten, die den beliebten Börsenplattformen ähneln – einschließlich zentralisierter, hybrider und dezentralisierter.Mit tiefem Fachwissen, reichhaltiger Erfahrung und technischem Geschick hat Antier die Entwicklung von Kryptobörsen gemeistert. Das Unternehmen ermöglicht es potenziellen Börsenbetreibern, ihren Nutzern leistungsstarke Handelsplattformen mit Optionen wie Kassahandel, Marginhandel, Derivatehandel, Bot-Handel usw. anzubieten.Informationen zu Antier SolutionsAntier Solutions (https://www.antiersolutions.com/) ist ein führendes Unternehmen für Blockchain-Technologie, das sich zum Ziel gesetzt hat, „die Welt zu dezentralisieren". Das Unternehmen bietet eine Reihe von Veranstaltern an, von der Entwicklung von Krypto-Börsen und -Wallets bis hin zur kundenspezifischen Blockchain-Entwicklung, Tokenisierung und Entwicklung von kryptofreundlichen Bankplattformen (https://www.antiersolutions.com/crypto-banking-solution/).Antier ist getrieben von dem Motto, mit ausgeklügelten Technologielösungen dem Wandel einen Schritt voraus zu sein. Mit dieser Überzeugung hat Antier sein Angebot erweitert, um den aufstrebenden NFT- und Metaversum (https://www.antiersolutions.com/metaverse-development/)-Markt zu bedienen.Telegram: https://t.me/antiersupportFacebook: https://www.facebook.com/antiersolutionsLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/antiersolutions/ (https://www.linkedin.com/company/antiersolutions/)Bild: https://mma.prnewswire.com/media/1866392/Antier_Solutions.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1391440/Antier_Solutions_Logo.jpgPressekontakt:Devender Junas,Telefon: +91 987 83 62625,E-Mail: info@antiersolutions.comOriginal-Content von: Antier Solutions, übermittelt durch news aktuell