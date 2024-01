Antibe Therapeutics Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Antibe Therapeutics liegt bei 14,71, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 25,64 und weist ebenfalls auf eine „Gut“-Einschätzung hin.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Antibe Therapeutics eine positive Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls positive Signale. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Gut"-Bewertung für Antibe Therapeutics.

Die Anlegerstimmung ist größtenteils positiv, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Antibe Therapeutics eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.