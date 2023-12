Antibe Therapeutics Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie von Antibe Therapeutics wurde in den letzten Monaten im Netz diskutiert, wobei die Diskussionsintensität die übliche Aktivität gezeigt hat. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Bewertung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Antibe Therapeutics daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Antibe Therapeutics derzeit um +29,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +64,29 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Einschätzung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Antibe Therapeutics überwiegend negativ diskutiert, mit nur vier Tagen, an denen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Stimmungsbild jedoch zu positiven Themen gewandelt, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Antibe Therapeutics-Aktie zeigt einen Wert von 4 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung für die Antibe Therapeutics-Aktie.