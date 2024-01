Antibe Therapeutics Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der Antibe Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,59 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,09 CAD liegt, was einer Abweichung von +84,75 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,82 CAD) weist eine Abweichung von +32,93 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Antibe Therapeutics-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung unter den Anlegern war größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Stimmungsänderung zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend negativer wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in diesem Zeitraum vermehrt diskutiert, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Antibe Therapeutics-Aktie also ein gemischtes Rating, wobei die technische Analyse und der RSI positiv ausfallen, während die Stimmungslage der Anleger eher negativ ist.