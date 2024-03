Antibe Therapeutics Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Antibe Therapeutics in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über die Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Antibe Therapeutics diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Antibe Therapeutics liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 76,32, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Antibe Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,67 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,43 CAD) um -35,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,8 CAD um -46,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Antibe Therapeutics in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass Antibe Therapeutics hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.