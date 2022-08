Anthony Di Iorio eröffnet Whitelist für neues globales Projekt zur Ermöglichung eines nutzergesteuerten Internets; Projekt wird am 3. November enthüllt

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Toronto (ots/PRNewswire) -Ethereum-, Decentral- und Jaxx Liberty-Gründer kündigt auch $1M-Stiftung an für kanadische Führungspersönlichkeiten und ProblemlöserAnthony Di Iorio, Gründer von Ethereum, Decentral und Jaxx Liberty, gab heute die Eröffnung der Whitelist für Andiami bekannt: The Quest for Liberty, ein aufstrebendes globales Technologieprojekt, das die heute führenden dezentralen Netzwerkprojekte wie Bitcoin und Ethereum ergänzen und ihnen einen Mehrwert verleihen soll. Die Ankündigung erfolgte während der Eröffnungsrede von Di Iorio auf der Futurist Conference, Kanadas größter Krypto- und Blockchain-Veranstaltung.Mit zehn Jahren Design, Vision und Aufbau wird Andiami die drängendsten Probleme der Kryptowirtschaft angehen, einschließlich der zunehmenden Zentralisierung dezentraler Netzwerke und der vorherrschenden Verwendung von Web2-Geschäftsmodellen im Streben nach dem Web3, einem nutzergesteuerten Internet. Andiami wird seine Ziele erreichen, indem es eine vertrauenswürdige Führung, abgestimmte Anreize für die Beteiligten und neue, maßgeschneiderte Hardware und Software zusammenbringt. All dies wird auf einer skalierbaren Infrastruktur, einem neuen Node-Sharing-Protokoll, einer einzigartigen Art des Minings und einer Token-Ökonomie der nächsten Generation beruhen.„Die Zukunft kann nicht mit alten Modellen gebaut werden", sagt Anthony Di Iorio. „Genauso wenig kann man ein nutzergesteuertes Internet aufbauen, wenn man sich auf institutionelles Vertrauen irgendwo zwischen einer Person und einem Protokoll verlässt. Andiami ist der Höhepunkt einer Mission, die ich vor zehn Jahren begonnen habe, um den Menschen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen, um ihr digitales Leben in den Griff zu bekommen: ihr Geld, ihre Kommunikation und ihre Identität."Andiami: The Quest for Liberty soll am 3. November 2022 enthüllt werden - zehn Jahre auf den Tag genau, an dem Di Iorio das allererste Bitcoin-Treffen in Toronto abhielt, wo er Vitalik Buterin traf. Die Enthüllung wird vor Tausenden von Zuschauern an einem noch anzukündigenden, kultigen kanadischen Konzertort in Toronto stattfinden und auch weltweit live gestreamt werden.Die Andiami-Whitelist ist jetzt unter andiami.org geöffnet.Ebenfalls auf der Futurist-Konferenz kündigte Di Iorio heute die Gründung einer kanadischen Stiftung an, die sich der Förderung der nächsten Generation von Führungskräften und Problemlösern widmet, um zur Lösung der dringendsten Herausforderungen der Welt beizutragen. Di Iorio spendet persönlich 1 Million Dollar an die Stiftung, die auch durch die Erlöse aus dem globalen Projekt unterstützt wird.„Im Laufe der Jahre habe ich Problemlösungskonzepte entwickelt, mit denen sich Lösungen finden lassen, bei denen alle Beteiligten gewinnen. Die Rahmenbedingungen wurden formalisiert, und es ist meine Aufgabe, die Werkzeuge weiterzugeben, die die nächste Generation von Problemlösern und Führungskräften inspirieren werden", sagt Di Iorio.Di Iorio ist ein Ethereum-Gründer und Gründer und CEO von Decentral Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616004-1&h=888799549&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616004-1%26h%3D3028328993%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdecentral.ca%252F%26a%3DDecentral%2BInc.&a=Decentral+Inc.), der ursprüngliche Geburtsort von Ethereum, ist ein kanadisches Unternehmen, das Tools für den Kern des nächsten Internets entwickelt. Dazu gehören Jaxx Liberty (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616004-1&h=2605247380&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616004-1%26h%3D3280289129%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3596601-1%2526h%253D1748544558%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.jaxx.io%25252Fdownloads%2526a%253DJaxx%252BLiberty%26a%3DJaxx%2BLiberty&a=Jaxx+Liberty), eine Software, die Millionen von Menschen die Werkzeuge an die Hand gegeben hat, die sie zur Kontrolle ihrer digitalen Güter benötigen.Pressekontakt:Jen Wheatley, Decentral Inc.,jen@decentral.caFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1874638/Decentral_Inc__Anthony_Di_Iorio_Opens_Whitelist_for_New_Global_P.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1874639/Decentral_Inc__Anthony_Di_Iorio_Opens_Whitelist_for_New_Global_P.jpgOriginal-Content von: Decentral, übermittelt durch news aktuell