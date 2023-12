Anthera Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Anthera Pharmaceut":

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Anthera auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Themen rund um Anthera diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die Dividende von 0 % liegt Anthera im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,51 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Anthera hat eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Anthera im vergangenen Jahr eine Rendite von 9900 Prozent erzielt, was 9840,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 92,14 Prozent, und Anthera liegt aktuell 9807,86 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.