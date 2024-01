Anthera Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Anthera Pharmaceut":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Anthera liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Anthera im vergangenen Jahr eine Rendite von -99 Prozent erzielt, was 115,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 8,79 Prozent, wobei Anthera aktuell 107,79 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Anthera liegt bei 0 %, was 2,48 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologiebranche liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf Anthera unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.