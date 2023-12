Anthem Aktie: Das macht sprachlos!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Elevance Health einen Aktienkurs mit einer Rendite von 21,53 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,13 Prozent, wobei die Elevance Health mit 21,4 Prozent wiederum deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Elevance Health liegt bei 15,68, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 98,64. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Elevance Health-Aktie liegt bei 51 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Elevance Health eine Dividende von 1,26 % aus, was 87,85 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 89,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Entwicklung des Aktienkurses, eine unterbewertete Einstufung und neutrale Bewertungen in Bezug auf den RSI. Jedoch fällt die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche negativ aus.