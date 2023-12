Anthem Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Elevance Health verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,53 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Überrendite von 13,06 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" lag hingegen bei -17,68 Prozent, was bedeutet, dass Elevance Health momentan um 39,2 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine deutliche Eintrübung in den vergangenen Wochen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität in Bezug auf Elevance Health, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elevance Health einen Wert von 15 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt das KGV im Durchschnitt bei 96, was darauf hindeutet, dass Elevance Health momentan unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Elevance Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 459,05 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 469,37 USD weicht somit um +2,25 Prozent ab, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 463,96 USD eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt von +1,17 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Elevance Health-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.