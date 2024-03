Anthem Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Elevance Health wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,52 bewertet, was 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 91,89. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Elevance Health in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Elevance Health eine Performance von 21,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt nur um 7,93 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,59 Prozent für Elevance Health im Branchenvergleich, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Elevance Health-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 39,87 als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Elevance Health basierend auf fundamentalen, sentimentalen und technischen Analysekriterien.