Anthem Aktie: Reine Nervensache!

Die Aktie von Elevance Health wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 15,68 liegt es insgesamt 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 98,57 im Segment "Gesundheitsdienstleister". Diese fundamentale Analyse ergibt daher eine Einstufung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Elevance Health von Analysten insgesamt mit 7 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Aus dieser langfristigen Einschätzung ergibt sich eine positive Beurteilung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Elevance Health. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 574,13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,75 Prozent bedeutet und somit eine weitere positive Einschätzung darstellt.

Verglichen mit anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat Elevance Health in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,53 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von -1,77 Prozent, wobei Elevance Health mit 23,29 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Allerdings zeigen die weichen Faktoren, wie die Stimmung in den sozialen Medien, ein anderes Bild. Die Kommentare zu Elevance Health waren überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Auch die Handelssignale ergeben eine negative Bewertung. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.