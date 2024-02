Anthem Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den vergangenen zwei Wochen wurde Elevance Health von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Allerdings konnten auch 8 Schlecht-Signale identifiziert werden, wodurch die Empfehlung auf "Schlecht" festgelegt wurde.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" konnte die Aktie von Elevance Health im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,53 Prozent erzielen, was einer Überperformance von 26,83 Prozent entspricht. Auch im Branchenvergleich der "Gesundheitsdienstleister" liegt die Aktie mit einer Rendite von 16,3 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Elevance Health als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Von diesen wurden 6 als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 581,67 USD, was einer Erwartung von 14,94 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Elevance Health derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Aktie von Elevance Health auf Basis der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleiche, der Analysteneinschätzungen und des Relative Strength Index.