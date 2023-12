Anthem Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Dividendenpolitik von Elevance Health wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell einen negativen Unterschied von -87,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" aufweist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 von Elevance Health derzeit bei 53,88 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität über Elevance Health im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein starkes Stimmungsbild hin. Dennoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Elevance Health-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" bewertet, da sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ähnliche Werte aufweisen.

Insgesamt erhält die Elevance Health-Aktie aufgrund der genannten Faktoren ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich der Dividendenpolitik, ein "Neutral"-Rating für den RSI und die technische Analyse sowie ein gemischtes Stimmungsbild im Netz.