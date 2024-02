Anthem Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Elevance Health-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 463,44 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 506,55 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +9,3 Prozent in Bezug auf den GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 485,33 USD, was einer Abweichung von +4,37 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Analysten bewerten die Elevance Health-Aktie derzeit positiv, mit 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird die durchschnittliche Kursprognose von 583,6 USD als Aufwärtspotenzial von 15,21 Prozent eingestuft, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Elevance Health derzeit bei 1,27 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 92,27 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental gesehen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elevance Health einen Wert von 15,52 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 98,17. Dies führt zu einer Unterbewertung von 84 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt erhält Elevance Health gemäß der technischen, Analysten- und fundamentalen Analyse eine positive Gesamtbewertung.

