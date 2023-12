Anthem Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Aktuell beträgt das KGV von Elevance Health 15. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt ein KGV von 95. Das bedeutet, dass Elevance Health aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elevance Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 459 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 488,06 USD liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +6,33 Prozent. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine positive Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (462,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +5,59 Prozent darüber. Somit wird die Elevance Health-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis positiv bewertet.

Langfristig schätzen Analysten die Aktie von Elevance Health als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 7 positiv, 2 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 574,13 USD, was einer Erwartung von +17,63 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für Elevance Health in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was eine positive Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält Elevance Health auf dieser Stufe daher eine gemischte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich ein positives Bild der Aktie von Elevance Health, sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen und Analystenperspektiven. Die aktuelle Unterbewertung und die positiven Analystenerwartungen deuten auf Potenzial für zukünftiges Wachstum hin.