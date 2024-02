Antero Midstream Partners LP Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Antero Midstream zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Energiesektor eine Rendite von -28,63 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 12,15 Prozent, wobei Antero Midstream mit 40,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben insgesamt eine neutrale Einschätzung für Antero Midstream abgegeben, mit 2 Kaufempfehlungen, 0 neutralen Bewertungen und 2 schlechten Einschätzungen in den letzten 12 Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Antero Midstream liegt bei 12,67 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 8,45 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Antero Midstream zeigt eine schlechte Bewertung mit einem Niveau von 83,33. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt eine neutrale Einschätzung bei einem Wert von 63,11. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende liegt Antero Midstream mit einer Ausschüttung von 7,32 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,14 % im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch deutlich niedriger. Die Differenz von 17,82 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".