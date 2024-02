Antero Midstream Partners LP Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Antero Midstream hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,63 Prozent erzielt, was 56,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,29 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität über die Aktie von Antero Midstream im Netz war in den letzten Monaten gering, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Antero Midstream derzeit bei 33,59 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Fundamental betrachtet ist Antero Midstream im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,68 im Vergleich zum Branchen-KGV von 27,76, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.