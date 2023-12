Antero Midstream Partners LP Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von Antero Midstream wird auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 17,2 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist die Bewertung um 43 Prozent niedriger. Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung von "Gut".

Der Aktienkurs von Antero Midstream hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem Energiesektor eine Rendite von -28,63 Prozent erzielt. Das liegt mehr als 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26,29 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Antero Midstream eine durchschnittliche Diskussionsintensität und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hin. Insgesamt ergibt sich damit für Antero Midstream in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Antero Midstream derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 11,5 USD, während der Kurs der Aktie bei 12,41 USD liegt, was einer Abweichung von +7,91 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,68 USD, was einer Abweichung von -2,13 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Antero Midstream.