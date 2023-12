Antero Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Antero-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Antero-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Antero. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 35,71 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 55,69 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 22,94 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Antero eine Performance von -33,16 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 19,97 Prozent, was einer Underperformance von -53,13 Prozent für Antero entspricht. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 19,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Antero 53,13 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Antero beträgt 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Antero eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Antero in den sozialen Medien zu beobachten, was auf ein positives Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hinweist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Zudem wurde über Antero deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger hindeutet und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.