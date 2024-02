Antero Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Antero liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor um -19,97 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 36 Prozent. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 16,16 Prozent, wobei Antero mit 36,12 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Antero abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen in Bezug auf Antero im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 32,2 USD, was einer potenziellen Steigerung um 52,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (21,14 USD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Antero von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch die Themen, die in den letzten Tagen überwiegend positiv waren, tragen zu dieser Einschätzung bei.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Antero-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.