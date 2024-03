Antero Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Antero beträgt das aktuelle KGV 42, was im Vergleich zum Durchschnitt von 26 in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" darauf hindeutet, dass Antero aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung gegenüber Antero wird auch durch die sozialen Medien beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Antero momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Antero eine Performance von -7,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 18,32 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,75 Prozent im Branchenvergleich für Antero. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite von Antero um 25,75 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.